Центральное командование США (CENTCOM) предупредило о том, что американские военные в зонах боевых действий могут подвергаться слежке. Уязвимость нашли в коммерческих данных о геолокации, которые используются для более точного таргетирования рекламы, сообщает Reuters.

Противники США используют коммерческие данные о местоположении, чтобы наводить удары по американским военным в зонах боевых действий, а также чтобы следить за их перемещениями. Об этом CENTCOM сообщил в письме, которое предоставил Reuters сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден.

Сенатор считает, что это письмо Центрального командования стало первым официальным подтверждением того, что американские военные подверглись обстрелам в конфликте с Ираном. Об этом Уайден и группа законодателей от обеих партий уведомили Пентагон в письме.

«Коммерческие данные о местоположении могут быть использованы для определения мест сбора американских войск и их образа жизни, что может быть использовано противниками для нанесения ударов, таких как ракетные обстрелы, запуск беспилотников и взрывы самодельных бомб, а также в целях контрразведки», — предупреждали политики.

Подробностей о том, какого театра военных действий касается отчет CENTаCOM, не уточнялось, однако сейчас в ведении Центрального командования находится операция в Ормузском проливе, уточняет Reuters.

Уайден также заявил, что индустрию рекламных технологий уже следует рассматривать как «угрозу национальной безопасности».

Как используют данные о местоположении для слежки

Информация о геопозиции пользователя широко используется в рекламе, которая является источником дохода многих крупных технологических компаний. Такие данные могут собираться через смартфон, трекинговые устройства, например, умные часы и фитнес-браслеты. Рынок данных, которые используются для более точного таргетирования рекламы, очень велик.

Еще в 2016 году, как писал The Wall Street Journal, американский оборонный подрядчик смог с помощью коммерческих данных о местоположении отследить перемещения американских военных с их баз до перевалочного пункта в Сирии.

В 2018 году вокруг тренинговых данных, используемых в том числе и в рекламе, разгорелся другой скандал: в интернете появилась карта The Global Heat Map, по которой смогли определить положения секретных американских баз. Карту создала компания Strava, работающая с данными GPS. Авторы проекта собрали спутниковые данные о передвижениях пользователей фитнес-трекеров за 2015-2017 годы.

«В зонах военных действий и пустынях в таких странах, как Ирак и Сирия, карта почти полностью темная — за исключением небольших мест активности. Приближение к таким зонам показывает, что это американские военные базы», — писал The Washington Post.

Фактически на карте отображены передвижения всех людей, которые пользовались популярными фитнес-гаджетами, включая Fitbit, который Пентагон продвигал как средство в борьбе с ожирением. Американские военнослужащие тоже пользовались такими гаджетами, в том числе в командировках в Афганистане и Африке.