Администрация президента США Дональда Трампа дала согласие на первые два транша военной помощи Украине за счет НАТО. Как передает Reuters со ссылкой на источники, общий объем поставок составляет $500 млн.

Как сообщили два осведомленных собеседника агентства, согласование от имени Пентагона провел замминистра обороны Элбридж Колби в рамках новой программы под названием Priority Ukraine Requirements List («Список приоритетных потребностей Украины»).

По словам источников Reuters, вооружения поступят на Украину непосредственно из арсеналов Минобороны США. В публикации также говорится, что обе партии груза могут быть отправлены в Киев уже в ближайшее время.

В июле Трамп объявил о поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot по схеме с участием НАТО: Вашингтон передает оружие странам альянса, те его финансируют, и затем оно следует в Киев. Позднее, на встрече с генсеком блока Марком Рютте Трамп подтвердил, что соответствующее соглашение между США и ЕС было достигнуто.

Незадолго до этого The Washington Post сообщала, что в Евросоюзе создали схемы для закупки американского оружия в пользу Украины. В материале говорилось, что Германия и Норвегия намерены потратить миллиарды долларов на покупку вооружений у США для оказания военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

При этом Норвегия может направить на финансирование украинской противовоздушной обороны (ПВО) средства, полученные от продажи нефти, которую издание назвало «огромным нефтяным богатством» страны.

В августе сообщалось, что НАТО планирует скоординировать поставки крупных партий военной техники. Это произошло на фоне заявления Нидерландов о передаче Киеву систем ПВО стоимостью 500 млн евро. Подавляющую часть этого оборудования страна закупила у Соединенных Штатов.