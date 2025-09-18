Для обхода потенциального вето Венгрии Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине особого «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами России. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, эту идею ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Суть механизма состоит в том, что Украина будет обязана погасить кредит только после того, как получит компенсацию от России за ущерб, причиненный в результате ведения военной операции.

Согласно публикации, представители ЕС, знакомые с деталями плана, пояснили, что в случае отказа Венгрии присоединиться к инициативе, новая схема может быть реализована не на уровне всех 27 стран-членов союза, а в формате межправительственного соглашения между государствами, готовыми участвовать. Такой подход, по мнению европейских чиновников, позволит избежать применения права вето со стороны отдельных членов ЕС.

Reuters пишет, что для реализации этого плана активы планируется перевести из депозитария Euroclear в специально созданную структуру. Такая мера позволит осуществлять их долгосрочное инвестирование с целью получения повышенного дохода. По заверениям чиновников, отсутствие участия Венгрии в проекте не окажет существенного влияния на его выполнение.

Согласно информации агентства Bloomberg, окончательное решение по вопросу использования замороженных российских активов может быть принято Евросоюзом в ходе саммита, запланированного на 23-24 октября. Предварительно эту тему поднимут некоторые министры финансов стран ЕС на совещании в Копенгагене.

В августе издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что совокупный объем помощи Украине из доходов от замороженных российских активов с начала года достиг 10,1 млрд евро. Эти выплаты стали возможны после решения ЕС в мае 2024 года разрешить использование прибыли от арестованных средств.

Всего с начала спецоперации странами G7 и Австралией было заблокировано около $280 млрд российских госактивов. В предыдущем году Киев получил по этому каналу 3 млрд евро.