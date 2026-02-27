В обновленный Минюстом реестр иноагентов вошли телережиссер и журналистка Вера Кричевская, депутат Госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и интернет-ресурс «Республика». Об этом говорится на сайте ведомства.

Кричевская в первой половине 2000-х трижды удостаивалась российской телевизионной премии «ТЭФИ», в 2011 году была награждена премией Союза журналистов России «Золотое перо России». Является одной из основательниц телеканала «Дождь»* и режиссером документального фильма о бывшем мэре Петербурга «Дело Собчака».

Якутский депутат Иванов в сентябре прошлого года был исключен из фракции партии «Новые люди» за «сепаратистские» высказывания в интервью турецкому блогеру. При этом он сохранил мандат. Но на этой неделе коллеги по местному парламенту предложили обратиться в правоохранительные органы из-за слов Иванова о том, что народ Якутии лишен «свободы воли», в том числе права изучать родной язык и распоряжаться «землями предков».

Минюст указал, что Кричевская распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций, недостоверную информацию о российской власти и выступала против военной операции на Украине. Также она сама выступала в качестве гостьи на площадках иноагентов.

Иванова ведомство обвиняет в распространении недостоверных сведений о решениях российских властей и взаимодействии с иноагентами и нежелательными организациями.

Алиева, помимо аналогичных формулировок, Минюст обвиняет в пропаганде ЛГБТ**-отношений.

Что касается «Республики», то, как сообщает ведомство, этот ресурс «был создан при поддержке иностранной организации, руководство проектом осуществляется за пределами Российской Федерации».

* Признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией

** Решением Верховного суда России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны