Американские прокуроры обвинили резидента США в том, что он незаконно получил в общей сложности восемь коммерческих тайн, чтобы продать неназванному покупателю в России за $1,3 млн. Как пишет агентство Reuters, обвиняемый был руководителем господрядчика, который поставлял федеральным агентствам инструменты киберразведки.

В окружном суде Вашингтона прокуроры заявили, что некий Питер Уильямс с апреля 2022-го по июнь 2025-го выкрал восемь коммерческих тайн у двух неназванных компаний. При этом в материалах дела не указано, что это были за компании и какие именно секреты были украдены.

По данным властей Великобритании, Питер Уильямс был директором компании L3Harris Trenchant до того, как ушел в отставку в августе 2025-го. На правительственном сайте говорится, что этот человек — гражданин Австралии и проживает там.

L3Harris — это американская компания, оборонный подрядчик, которая работает в области информационных технологий. На сайте L3Harris отмечается, что Trenchant, оказывает поддержку операциям в сфере национальной безопасности при помощью решений в области разведки, а также «является мировым авторитетом в области кибервозможностей».

Источник Reuters заявил, что Питер Уильямс, фигурирующий в документах окружного суда США, и Питер Уильямс, который упомянут в британской базе, — это один и тот же человек.