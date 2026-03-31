В Татарстане произошел взрыв на заводе «Нижнекамскнефтехим» группы компаний «Сибур», один человек погиб, 50 пострадали. ЧП произошло «в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания», сообщила пресс-служба предприятия. «Известия» передают, что погибших уже трое, а пострадавших около 60. SHOT утверждает, что погибли шестеро, а пострадали 72 человека.

По данным канала, все жертвы взрыва являются сотрудниками завода и работали в одной смене в том самом цеху, где находился эпицентр взрыва. В сообщении также говорится, что пострадали трое пожарных, прибывших в числе первых на тушение пожара.

На территории продолжают тушить пожар при участии более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС. Специалисты аккредитованных лабораторий проверяют качество воздуха, на данный момент угрозы населению и экологической обстановке не зафиксировано. Результаты мониторинга обещают представить на сайте предприятия и на его официальных страницах в соцсетях.

По данным Mash, в результате взрыва повреждены заводские здания. Площадь возгорания составляет около 1,5 тыс. кв. метров, при этом горит синтетический каучук, который плохо поддается тушению водой и пеной. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.

По данным канала, причиной ЧП стала техническая неисправность одной из систем, которая привела к взрыву осушителя в цеху.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев пишет в своем канале, что в некоторых домах вблизи района ЧП выбило окна или треснули оконные рамы. Он призвал жителей, которым требуется помощь в дальнейших действиях, обращаться службу учета претензий граждан и ситуационный центр.

Одна из горожанок рассказала РБК, что шла возле торгового центра «Эссен» рядом с мечетью, «как вдруг резко из ниоткуда ударило очень сильно».

«Сразу же сработали все сигнализации на машинах, некоторые люди в панике стали бежать в подъезды… Было страшно очень», — передает ее слова издание.

Медики города переведены в режим повышенной готовности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). В сообщении ведомства говорится, что в цеху произошел «хлопок».

Следователи и криминалисты в сотрудничестве с оперативными подразделениями устанавливают обстоятельства случившегося и работают с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников завода. Назначены судебные экспертизы.