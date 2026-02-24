В Няндоме Архангельской области 22 февраля юноша зарезал собственную мать, когда она спала. Тело 51-летней женщины он спрятал в погребе.

Как сообщает управление СК по Архангельской области, 17-летний молодой человек ночью нанес несколько смертельных ножевых ранений спящей 51-летней матери. Следствие полагает, что нападение было совершено на почве личной неприязни.

После убийства юноша спрятал тело погибшей в погребе и скрылся, однако вскоре был задержан. Подросток уже дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Следствие ходатайствует о его аресте.

Сутками ранее, вечером 21 февраля, в Няндоме произошло еще одно нападение с применением холодного оружия. Как сообщает издание «Регион 29», на улице Ленина нетрезвый местный житель в ходе конфликта несколько раз ударил ножом в голову и грудь 35-летнего мужчину. Пострадавший оказал сопротивление и смог спастись. Нападавший задержан, его взяли под стражу, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.