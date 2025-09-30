Каждый десятый российский руководитель за год получал прямые обращения от родителей с просьбой трудоустроить их ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ИТ-колледжем «Хекслет», пишет «Лента.ру».

В опросе участвовало более 1100 респондентов, включая менеджеров по подбору персонала, владельцев бизнеса и топ-менеджеров компаний.

55% опрошенных считают подобные просьбы допустимыми, но с важной оговоркой — только если сам соискатель обладает выдающимися профессиональными качествами.

11% респондентов уверены, что такой способ построения карьеры — изначально неправильный путь.

40% руководителей не видят проблем в том, чтобы провести собеседование, даже если молодой человек придет на него в сопровождении родителей.

Те 40%, кто готов к такой ситуации, действуют по-разному:

37% будут вести беседу и с кандидатом, и с родителем, включив его в диалог.

25% (каждая четвертая компания) прямо попросят родителя не вмешиваться в разговор.

17% (каждый шестой) попросят сопровождающего выйти и ждать за дверью.

Экспертная оценка: почему это проблема?

Специалисты в сфере HR и образования комментируют эту тенденцию крайне негативно, видя в ней серьезные риски для репутации соискателя.

Директор колледжа «Хекслет» Антон Васильев отмечает, что, если раньше соискатель выбирал компанию, то сегодня работодатель выбирает лучшего из лучших кандидатов, а в условиях такой конкуренции любая негативная деталь может стать решающей. По словам эксперта, участие родителей сразу формирует у работодателя образ незрелого, неспособного нести ответственность сотрудника.

HRD digital-агентства RTA Ольга Бахтина подтверждает, что интерес родителей к карьере детей — это нормально, но любое общение с работодателем «от их имени» считается тревожным сигналом. По ее словам, такая забота не помогает, а мешает, поскольку компании ждут от сотрудников в первую очередь самостоятельности.

HR-директор коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова ранее также предупреждала, что присутствие родителей на собеседовании со взрослым кандидатом может быть расценено как его слабость и неготовность к взрослой жизни.

Специалисты сходятся во мнении, что родительская поддержка должна быть ненавязчивой и корректной. Екатерина Зеленкова рекомендует ограничиться советами по составлению и оформлению резюме, рекомендациями о том, как правильно вести себя на собеседовании, а также оказанием моральной поддержки на этапе подготовки переговоров с работодателем.