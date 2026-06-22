В Крыму приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности, родителям беспокоиться не надо: ребята смогут отдохнуть в других регионах, сообщила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«О каждом ребенке, отдыхающем в Крыму, в Минпросвещения знают, и каждый ребенок, кто сейчас находится в Крыму, получит возможность отдохнуть либо в другом месте, либо вернуться к родителям. Прием новых смен остановлен по соображениям безопасности», — пояснила Останина.

Она обратила внимание на то, что глава Крыма Сергей Аксенов уже опубликовал указ о приостановке размещения детей в лагерях: «следующий этап — выход нормативных документов правительства России, которые обеспечат сейчас безопасное возвращение детей».

«Родителям беспокоиться не надо, абсолютно не о чем, потому что все на себя взяло правительство. Детей, если они захотят, доставят к родителям. Если родители захотят, чтобы их дети где-то доотдыхали, то им организуют отдых в других детских организациях», — сообщила RTVI Останина.

Согласно указу Аксенова, в Крыму с 22 июня по 1 сентября вводится «приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

Крым и Севастополь регулярно подвергались атакам со стороны Украины. Так, накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.