Бывший владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович планирует приобрести акции турецкого клуба «Галатасарай». Об этом сообщает Sözcü Gazetesi.

По данным газеты, российский бизнесмен рассматривает возможность участия в капитале стамбульского клуба и уже приобрел особняк на берегу Босфора, готовясь к переезду в Турцию.

Издание отмечает, что если сделка состоится, Абрамович может стать одним из крупнейших акционеров «Галатасарая» — одного из самых титулованных футбольных клубов Турции. При этом формат возможного участия бизнесмена пока не определен.

Согласно законодательству Турции, «Галатасарай» управляется одноименным спортивным обществом и фондом, а не частной компанией. Это означает, что активы клуба не могут быть напрямую проданы внешним инвесторам без решения совета фонда. В связи с этим эксперты полагают, что Абрамович может войти в структуру клуба через спонсорские контракты, коммерческие партнерства или инвестиции в инфраструктуру, а не путем покупки контрольного пакета акций.

Напомним, что Абрамович приобрел английский «Челси» в 2003 году за 187 млн долларов и владел клубом почти два десятилетия. При нем команда добилась наибольших успехов в своей истории: пять раз выигрывала чемпионат Англии, дважды — Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также неоднократно становилась обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В марте 2022 года британские власти внесли бизнесмена в санкционные списки в связи с конфликтом на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. В мае того же года клуб был продан консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли.

«Галатасарай» — 25-кратный чемпион Турции и рекордный обладатель Кубка страны (19 раз). Клуб также становился победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в 2000 году, оставаясь единственной турецкой командой, выигравшей европейский трофей.