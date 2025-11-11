Чемпионат мира 2026 года станет для португальского футболиста Криштиану Роналду последним. Об этом спортсмен рассказал на форуме в Саудовской Аравии, его слова передает издание Mundo Deportivo.

Роналду объяснил, что больше не будет участвовать в чемпионатах мира из-за своего возраста. «Конечно, это правда, потому что мне исполнится 41 год. <…> Я наслаждаюсь этим моментом», — поделился он.

Футболист добавил, что завершать спортивную карьеру пока не планирует — находится в хорошей физической форме и продолжает забивать голы. На пенсию Роналду планирует уйти через 10 лет. По словам нападающего, это небольшой срок.

«[Я воспринимаю события, которые произойдут через 10 лет, как то], что случится скоро. [В то время как] люди считают, что когда я говорю о скором уходе на пенсию, это произойдет через полгода или год», — отмечает Роналду.

Свою позицию спортсмен объясняет тем, что с достижением определенного возраста человек якобы «начинает быстро считать месяцы». Роналду подчеркнул, что сейчас старается «наслаждаться моментом и двигаться дальше».

«Я думаю, что мое тело в хорошем состоянии. Что касается моего выступления в национальной сборной, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь», — заключил нападающий.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны — Канада, Мексика и США. В нем впервые примут участие команды из 48 стран. Соревнования начнутся 11 июня в Мехико на стадионе «Ацтека», а финал состоится 19 июня в американском штате Нью-Джерси на «Метлайф Стэдиум».

Для Роналду ЧМ-2026 станет пятым в карьере. Впервые он принял участие в этом турнире в 2006 году, тогда он проходил в Германии.

В феврале Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим и самым разносторонним игроком в истории мирового футбола. По его мнению, в этом виде спорта он все делает хорошо: играет головой, отбивает фолы правой и левой ногой.

«Не будучи левшой, я нахожусь в топ-10 игроков, которые забили больше всего голов левой [ногой]. <…> Говорить, что Криштиану неполноценен, это ложь. <…> Я не видел никого лучше, чем я», — подчеркивал спортсмен.

С позицией португальского футболиста не согласился бразильский форвард Роналдо. Он отметил, что Роналду входит в десятку лучших игроков, но такую позицию счел «самоуверенной».