«Росатом» следит за ситуацией в Димитровграде Ульяновской области, где несколько сотен строителей ядерной установки объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты, и принимает все необходимые меры. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе госкорпорации.

О забастовке и долгах

В начале ноября около 300 сотрудников АО «Институт “Оргэнергострой”» записали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались, что им уже два месяца не платят зарплату, из-за чего их долги по кредитам растут. Они подчеркнули, что не вернутся к работе, пока им не вернут все деньги.

Работники занимались созданием исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Заказчиком проекта выступает НИИ атомных реакторов (НИИАР).

Ситуацией заинтересовались местные следователи, прокуратура, а также губернатор Алексей Русских. Депутат Госдумы Сергей Морозов (бывший глава Ульяновской области) сообщал, что встретился с рабочими и уже обратился по этому поводу в СКР, прокуратуру, Роструд и «Росатом».

«Коммерсантъ» сообщил, что на АО «Институт “Оргэнергострой”» только в октябре подали свыше 40 исков о взыскании долгов на миллионы рублей. В мае гендиректор компании Элгуджа Кокосадзе получил восемь лет по делу о коррупции.

«Приоритет — сохранение команды»

В «Росатоме» сообщили RTVI, что реализация проекта МБИР находится под «ежедневным контролем» госкорпорации.

«В связи с текущей финансовой ситуацией АО «Институт “Оргэнергострой”» профильные службы “Росатома” предпринимают все необходимые меры. Главным приоритетом госкорпорации является сохранение команды, задействованной на площадке сооружения МБИР. “Росатом” прилагает все усилия для достижения этой цели», — отметили в компании.

В госкорпорации подчеркнули, что «Росатом» и АО «ГНЦ НИИАР» в полной мере выполнили все свои обязательства перед АО «Институт “Оргэнергострой”».

«Несмотря на возможные сложности у подрядных организаций, участвующих в строительстве, важность выполнения федеральной задачи по сооружению МБИР остается неизменной. Все работы, связанные с изготовлением и приобретением оборудования для проекта (включая оборудование длительного цикла изготовления), ведутся в штатном режиме, в соответствии с заключенными договорами и установленными сроками», — уточнили в пресс-службе.

Что касается тех сотрудников, которые решили сменить место работы, то им всю необходимую поддержку, в том числе правовую помощь, оказывает областной кадровый центр, добавили в «Росатоме».