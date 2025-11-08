Около 300 сотрудников АО «Институт “Оргэнергострой”», занятых в строительстве уникальной ядерной установки в Димитровграде Ульяновской области, прекратили работу и устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает экс-глава региона, ныне депутат Госдумы Сергей Морозов. Ситуацией занимается правительство региона, а также следователи и прокуратура.

«Строители уникальной ядерной установки в Димитровграде объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты», — заявил Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, «чехарда» с выплатой зарплаты на предприятии, где трудится 583 человека, началась еще в июле 2025 года.

«24 октября работодатель заявил, что деньги будут к 1 ноября, но не всем. Часть коллектива отправили в отпуск “без сохранения содержания”. Те, кто остался работать, ничего так и не получили и с 1 ноября просто не вышли на работу. Никакой информации от работодателя до сих пор нет. Понимания, что происходит, также нет», — рассказал депутат.

Морозов также сообщил, что проблема отсутствия денег коснулась даже тех сотрудников, которые улетели в командировки. Они, по его словам, теперь вынуждены «скидываться» на билеты, чтобы вернуться домой.

Парламентарий рассказал, что встретился с сотрудниками «Оргэнергострой», которые пришли к нему со своей «болью и возмущением».

«Зарплаты не выплачиваются месяцами, нет ясности, что будет дальше, а руководство компании, похоже, предпочитает хранить тишину. Такое отношение к людям — позор и безответственность. Люди выполнили свою работу и должны получить заработанное», — подчеркнул бывший губернатор Ульяновской области.

Морозов сообщил, что обратился в «Росатом», Роструд, прокуратуру и Следственный комитет для проверки всех обстоятельств и действий руководства компании «Оргэнергострой».

«Требую назвать конкретные сроки погашения задолженности и решения по будущему предприятия. Если этого не произойдет — виновные ответят по закону», — заявил депутат.

По его мнению, то, что сейчас происходит на предприятии «Оргэнергострой», является «примером управленческого хаоса». Он напомнил, что сотрудникам надо оплачивать налоги, кредиты, детские сады и так далее.

«Нельзя оставлять людей один на один с проблемами, которые созданы, к сожалению, руководством предприятия и властью», — заключил он.

5 ноября около 300 строителей многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР обратилось к главе СКР Александру Бастрыкину.

Они рассказали, что зарплату им не выплачивают с сентября, командировочные — с мая-июня, а отпускные — с августа. Кроме того, отменены обеды и транспорт для рабочих, вахтовики выселены, а уволенные сотрудники не получили окончательный расчет.

Строители признались, что у них не осталось денег, долги и кредиты растут, а бытовые условия на стройке тяжелые. Они объявили, что не вернутся к работе, пока перед ними не погасят все долги.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал важность МБИР, называя его «революционным». По его словам, при реализации этой разработки «95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах», а в будущем это позволит «практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов». На базе установки мощностью 150 МВт планируется создать Международный центр исследований. Генподрядный договор стоимостью 33,4 млрд рублей рассчитан до июня 2027 года. Заказчиком проекта выступает НИИ атомных реакторов.

При этом у АО «Институт “Оргэнергострой”» серьезные финансовые проблемы, сообщал «Коммерсантъ» — только в октябре к ней подали свыше 40 исков о взыскании долгов на миллионы рублей.

С июня Арбитражный суд Москвы рассматривает 10 заявлений о банкротстве АО. В мае гендиректор Элгуджа Кокосадзе получил восемь лет по делу о взятке бывшему топ-менеджеру «Росатома».

Кроме того, проблемы с выплатами у компании возникли и на Сахалине. По данным на конец сентября, задолженность перед 53 работниками составляла свыше 700 тыс. рублей.

5 ноября СУ СКР по Ульяновской области сообщило, что проводит доследственную проверку из-за сообщений о невыплате зарплат. Кроме того, ситуацией заинтересовалась и прокуратура, которая приходила с проверкой еще в августе, а также губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Как рассказал «Ъ» один из сотрудников, некоторые работники «уже не видят положительных перспектив, опасаются банкротства компании и уже пишут заявления на увольнение». Источник издания заявил, что в случае неспособности подрядчика справиться с ситуацией работы продолжит другая компания.