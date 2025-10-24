В турецкой провинции Мерсин рядом со стройплощадкой первой атомной электростанции страны АЭС «Аккую» прошел третий международный турнир по рыбной ловле, организованный госкорпорацией «Росатом», сообщает «Страна Росатом».

В соревновании приняли участие 14 спортсменов-любителей, журналисты и эксперты из семи стран-партнеров компании, развивающих совместные атомные проекты: Венгрии, Египта, Казахстана, Узбекистана, ЮАР, Турции и Индонезии.

Во время турнира специалисты по радиационному контролю АО «Аккую Нуклеар» провели проверку безопасности выловленной рыбы с помощью дозиметрического оборудования — радиационный фон оказался в норме.

Победителем стала команда из Венгрии, которая продемонстрировала самый крупный улов. Второе и третье места заняли участники из Индонезии и Египта, а приз за «самую большую рыбу» достался команде из Узбекистана.

Помимо соревнований, участники посетили площадку строящейся станции, морской грузовой терминал «Восточный», учебно-тренировочный центр по подготовке персонала АЭС и познакомились с турецкими инженерами. Для гостей также устроили экскурсии по природным и историческим достопримечательностям региона.