Россия выделила дополнительные $9 млрд на строительство «Аккую» — первой турецкой атомной электростанции. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

«Россия обеспечила новое финансирование в размере около $9 млрд для проекта «Аккую»», — рассказал министр на брифинге в Стамбуле.

Глава минэнерго добавил, что эти средства будут использованы в 2026—2027 годах. Планируется, что в следующем году поступят как минимум $4-5 млрд в виде иностранных инвестиций.

По словам Байрактара, Турция ведет переговоры с Южной Кореей, Китаем, Россией и США по ядерным проектам в провинции Синоп и регионе Фракия. Он подчеркнул, что Анкара хочет получить «наиболее конкурентноспособное предложение».

Россия и Турция подписали соглашение об АЭС «Аккую» в провинции Мерсин еще в 2010 году, а строительство запустили в 2018-м. Ее возводит АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания российской госкорпорации «Росатом».

Изначально физический и энергопуск первого из четырех блоков АЭС был намечен на 2025 года, однако все перенесли на 2026-й. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что строительство АЭС «Аккую» подверглось наиболее негативному воздействию всех санкций против России.