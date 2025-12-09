Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, предоставляющий Росфинмониторингу доступ к данным о финансовых операциях, совершаемых с использованием карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Документ, внесенный правительством, вступит в силу 1 сентября 2026 года и направлен на усиление борьбы с отмыванием денег, передает корреспондент RTVI.

Согласно новым нормам, надзорное ведомство сможет напрямую получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию о транзакциях, включая платежи через СБП, платежную систему «Мир» и единый QR-код. Обмен данными будет вестись через защищенный канал, при этом НСПК обязана сохранять в тайне сам факт предоставления информации. Детали взаимодействия будут определены в специальном соглашении между Росфинмониторингом и НСПК, которое должно быть одобрено Банком России.

Как поясняют авторы инициативы, закон призван закрыть пробелы в контроле за денежными переводами. По их мнению, прямой доступ к данным НСПК также позволит снизить нагрузку на банки за счет сокращения числа запросов от регулятора.

Идея о необходимости распространения антиотмывочного законодательства на Национальную систему платежных карт (НСПК) была впервые выдвинута еще в 2024 году. Как тогда пояснял представитель Росфинмониторинга в разговоре с РБК, оператор платежных систем в настоящее время не входит в число субъектов, обязанных взаимодействовать с финразведкой. При этом через НСПК проходят операции по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей (СБП).

Как отмечало ведомство, включение НСПК в систему регулирования позволило бы оптимизировать нагрузку на банки. Часть запросов Росфинмониторинг смог бы направлять напрямую платёжному оператору, минуя кредитные организации, что упростило бы сбор информации.

Банки со своей стороны не раз обращались в Росфинмониторинг с предложениями по оптимизации обмена данными. Существующая процедура часто оказывается сложной и ресурсозатратной, особенно когда финансовым учреждениям приходится вручную обрабатывать многочисленные запросы регулятора, объясняла юрист Мария Яковлева.