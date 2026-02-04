Новый поворот в деле бывшего генерального директора АО «Уральские заводы» Василя Мусина может поставить под сомнение одно из главных доказательств следствия о вине предпринимателя в мошенничестве при закупках радиостанций «Эрика» для нужд силовых подразделений, считают адвокаты.

В июне 2024 года следователи обвинили Мусина в поставках радиостанций с использованием иностранных комплектующих, что по версии обвинения, нанесло ущерб интересам государства. Ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). На данный момент предварительное расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь АО «Уральские заводы» направили запрос в Росгвардию, в ответ на который ведомство опровергло сведения о наличии претензий к работе радиостанций в зоне СВО. В своем официальном письме представители Росгвардии отметили, что радиостанции «Эрика» поставленных моделей соответствуют всем указанным стандартам, а нареканий и отрицательных отзывов в процессе эксплуатации не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что специалисты АО «Уральские заводы» разработали устройство преобразования речи, которое обеспечивает шифрование и защиту голосовых данных по алгоритмам ГОСТ.

В 2024 году инженеры «Уральских заводов» улучшили программную часть устройства и создали новую прошивку, которая, по словам представителей предприятия, шифрует речь и передачу данных с помощью цифровых радиостанций «Эрика» на более высоком уровне. Как утверждают специалисты предприятия, модуль генерирует числовые коды защиты с большой скоростью, что позволяет исключить прослушивание защищенного эфира. Указанные модели радиостанций были поставлены в том числе и на новые территории.

По словам производителей, а также ветеранов боевых действий, радиостанции «Эрика» зарекомендовали себя с положительной стороны в реальных боях, в условиях использования противников средств РЭБ. Их тестировали на линии боевого столкновения в режиме реального времени с учетом сложной географии и перепадов высот.

Согласно информации с сайта акционерного общества «Уральские заводы», радиостанции «Эрика» также используются подразделениями Росгвардии на приграничных с Украиной территориях, где они получили от бойцов положительные характеристики.

Тонкости госконтрактов

В рамках возбужденного в отношении Василя Мусина уголовного дела следователи полагают, что АО «Уральские заводы» в рамках госконтракта поставила для МВД радиостанции «Эрика», большое количество комплектующих для которых было произведено в Китае. Эти выводы следователи сделали на основании экспертизы, проведенной в мае 2024 года. Так, согласно выводам эксперта Бабанина А.В., представленная на исследование продукция состоит из компонентов иностранного происхождения, что якобы противоречит условиям госконтрактов.

Вместе с тем, защита Мусина утверждает, что предприятие поставляет радиостанции «Эрика» для силовых ведомств еще с 2013 года, а информация об используемых АО «Уральские заводы» в своем производстве импортных комплектующих всегда была открытой и известной как МВД, так и другим силовым ведомствам, закупающим радиостанции «Эрика». Адвокат Михаил Жихарев подчеркнул, что в рамках уголовного дела эксперт вышел за пределы своей компетенции, допустил экспертные ошибки, а свои выводы обосновал лишь визуальным осмотром, без необходимого исследования технической документации и применения контрольно-проверочной аппаратуры

Также юрист пояснил, что наличие исключительно российских комплектующих, согласно законодательству, не является обязательным критерием для закупки МВД, Росгвардии и ФСБ России радиостанций «Эрика».

Востребованность этих средств радиосвязи подтверждается не только Министерством промышленности и торговли РФ, но и многочисленными обращениями региональных эксплуатирующих подразделений МВД России, которые на практике сталкиваются с нехваткой современной и защищённой связи, как следует из документов в распоряжении RTVI.

«Несмотря на озвученные следователями ГСУ СК РФ по г. Москве обвинения в адрес АО «Уральские заводы», радиостанции «Эрика» продолжают закупать силовые государственные ведомства, такие как Росгвардия и ФСБ России, которые в своих благодарственных письмах высоко оценивают качество радиостанций «Эрика» при выполнении задач по обеспечению правопорядка», — рассказали представители завода, пояснив, что уголовное дело может оказать влияние на своевременные поставки радиостанций, в том числе для нужд приграничных и новых регионов».

Вопрос комплектующих

Сфера радио и микроэлектроники в России практически полностью зависит от поставки импортных комплектующих, рассказал RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Поставки комплектующих в этой сфере являются ключевым фактором. Потому-что, условно говоря, если брать то, что мы считаем российской микроэлектроникой, то в массе своей мы освоили только либо старые техпроцессы, либо относительно простые вещи. Но сегодня зависимость у нас тотальная, — считает эксперт.

По словам Эльдара Муртазина, элементная база устройств в России производится, но малыми тиражами, и ее производство обходится намного дороже, чем у иностранных компаний. Причиной отсутствия обеспечения полного цикла радио и микроэлектроники, по мнению собеседника издания, является недостаточное финансирование этой отрасли. Эксперт также отметил, что одной из стран, способных обеспечить полный цикл производства в этой сфере является Китай.

— Причина в том, что Китай вкладывает в эту отрасль ежегодно, можно по-разному считать, но где-то от $200 до $400 млрд. ежегодно. Это частные и государственные инвестиции, всё вместе. А если мы говорим про Россию — мы в год вкладываем в микроэлектронику суммы несоизмеримо меньшие, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что ключевой технологией в создании электроники, является литограф для производства самих микросхем, создание которого в России ведется, но еще далеко от завершения.

Ранее СМИ сообщали, что Минпромторг разработал дорожную карту развития систем автоматизированного проектирования микроэлектроники до 2030 года. Так, по заявлению ведомства, к 2030 году планируется создать 100 подобных программ, в том числе для создания микросхем 28 нм.