В России 42% товаров на косметическом рынке имеют надписи на упаковках, которые обманывают покупателя относительно степени экологичности продукта. Об этом пишет «Постньюс» со ссылкой на результаты исследования Роскачества и партнеров.

Эксперты проанализировали 1 тыс. единиц самой продаваемой продукции и выяснили, что примерно треть производителей в выборке используют «зеленую» риторику или «гринвошинг».

Гринвошинг (англ. greenwashing) — маркетологическая уловка, при которой компания строит свой бренд вокруг экологичности продукции без достаточных для того оснований.

Однако надписи на упаковках об экологичности продукта почти на половине исследованных товаров не соответствуют действительности. По данным Роскачества, это свыше 1,5 млн товаров, проданных на сумму около 280 млн рублей.

Эксперты выделили несколько наиболее часто встречающихся нарушений среди надписей на упаковках:

указание процента натуральных компонентов без объяснения способа расчета,

использование размытых и неточных формулировок,

неподтвержденная сертификация,

заявления о натуральности продукта, которые невозможно проверить.

Аналитики отмечают, что лишь у двух товаров из 1 тыс. удалось подтвердить сертификацию. Чтобы не купить некачественный продукт, который маркетологи маскируют под экологичный, потребителям посоветовали самостоятельно проверять сертификаты и требовать от производителей доказательств того, что косметика соответствует заявленным критериям.

По словам экспертов, тот факт, что маркетологи используют неинформированность покупателей для продвижения товара, подрывает доверие ко всей индустрии.

В июле аналитики Роскачества и Natura Siberica выяснили, что за последний год 45% потребителей приобретали органическую косметику, ориентируясь при этом только на соответствующую маркировку на упаковке. Эксперты узнали, что лишь 25% покупателей на самом деле изучают состав продукта. При этом 72% опрошенных Роскачеством людей отметили, что не понимают различия между органическими и натуральными продуктами.