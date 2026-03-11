Руководство Рослесхоза обратилось ко властям Приморского края с рекомендацией ввести особый противопожарный режим в весенний период. Об этом сообщается в телеграм-канале «Авиалесоохраны».

В настоящий момент пожароопасный сезон открыт в 18 муниципальных образованиях Приморья. Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства ежедневно регистрирует на территории региона термоточки. За 2026 год местная диспетчерская служба идентифицировала около 90 подобных точек на нелесных территориях.

«В основном они являются палами сухой травы, ландшафтными нелесными пожарами», — заявили в организации.

Сообщается также, что условия погоды, характерные для весеннего периода, а также рекреационная нагрузка на природные территории предельно содействуют возникновению и распространению пожаров из-за огня самовольных сжиганий травы и мусора, а также непотушенных костров.

Подобные возгорания создают опасность как для лесов, так и для населенных пунктов и объектов экономики, добавили представители организации. В частности, за последние два месяца лесопожарные службы ликвидировали 18 «рукотворных» лесных пожаров в регионе, включая возгорания, причиной которых стал переход огня с нелесных территорий и сельскохозяйственных земель.

С целью минимизации угроз возникновения пожароопасных ситуаций комиссия Рослесхоза по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обратила внимание на необходимость введения на пожароопасных территориях края особого противопожарного режима, который включает запрет разведения открытого огня на всех видах природных территорий.