Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла официальные предостережения трем крупным государственным университетам в связи с выявленными нарушениями. Как сообщила пресс-служба ведомства, претензии получили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ).

Согласно данным в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий, в отношении СПбГУ предостережение стало итогом плановой проверки, проходившей с 5 по 18 ноября 2025 года. Надзорный орган установил, что университет утвердил внутренние правила обучения для бакалавриата, специалитета, магистратуры и СПО с отступлениями от федерального законодательства. В частности, в Рособрнадзоре указали, что перевод студента в другой вуз возможен только после первой промежуточной аттестации в исходном учебном заведении и при наличии свободных мест в принимающем университете.

МГЛУ получил предостережение по результатам мониторинга безопасности, проведённого с 10 по 20 ноября. Проверка показала, что вуз также принял локальные нормативные акты, регулирующие порядок перевода студентов, не в полном соответствии с требованиями закона.

В случае с Волгоградским аграрным университетом нарушения касаются правил приёма и отчисления. По данным надзорного ведомства, ВолГАУ не обеспечил предусмотренное законом преимущественное право на зачисление для отдельных абитуриентов, поступающих на программы среднего профессионального образования. Кроме того, в вузе применяются основания для отчисления студентов, не предусмотренные действующим законодательством.

В середине ноября стало известно, что Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») лишилась права выдавать дипломы государственного образца по ключевым программам. Рособрнадзор отозвал аккредитацию у бакалавриата «Социология» и «Менеджмент», а также у программ «Психология» (бакалавриат и магистратура).