Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») госаккредитации по нескольким программам обучения. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на сайте вуза.

Речь идет о таким специальностях и направлениях, как «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Психология», «Менеджмент» и «Социология».

«Шанинка» попросила Рособрнадзор приостановить действие приказа до решения суда по спору с ведомством, сообщила РБК ректор вуза Мария Сигова.

В 2018 году у «Шанинки» отозвали госаккредитацию после того, как Рособрнадзор обнаружил несоответствие образовательных программ требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и недостаточную профессиональную подготовку части преподавательского состава.

В ноябре 2024 Рособрнадзор инициировал внеплановую проверку в образовательном учреждении и вновь обнаружил аналогичные нарушения. «Шанинка» должна была исправить замечания в течение трех месяцев.

Во время следующей проверки в апреле 2025 года ведомство отметило, что вуз исправил только 80% отмеченных ранее недочетов. В связи с этим Рособрнадзор на год запретил «Шанинке» набирать абитуриентов и выдал новый перечень требований.

В начале июля администрация вуза направила отчет о проделанной работе, но официального ответа контролирующего органа не последовало. «Шанинка» попыталась обжаловать решение ведомства в судебном порядке, однако суд поддержал позицию Рособрнадзора.

Летом источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, сообщал, что ректор учебного заведения Мария Сигова прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации и вероятный отзыв аккредитации. Тогда же студентам «Шанинки» предложили список вузов, куда они могли бы перевестись.

Сигова была назначена ректором «Шанинки» в марте 2023 года. На этой должности она сменила Сергея Зуева, руководившего вузом до 2021 года и уволенного на фоне уголовного дела о хищении 50 млн рублей из бюджета. Суд приговорил Зуева к четырем годам лишения свободы условно. Бывший замминистра просвещения Марина Ракова, также проходившая по делу, получила пять лет колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей.