Роспотребнадзор на фоне сообщений СМИ о вспышке энтеровирусной инфекции в турецком отеле направил в Минздрав Турции запрос с просьбой предоставить данные о «результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации». Об этом сообщается на сайте службы 4 октября.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос», — говорится в пресс-релизе.

Запрос сделан в рамках меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.

Кроме того, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию «у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ». Запросы на предоставление данных также направлены в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и в редакции СМИ.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится на контроле ведомства.

4 октября телеграм-канал SHOT сообщил, что российские туристы, которые отдыхали в пятизвездочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa, «застряли» в Турции из-за вспышки вируса Коксаки. В публикации говорится, что вирус диагностировали у полуторагодовалого ребенка супружеской пары отдыхающих, после чего врачи отправили их «на карантин».

«Супругам и ребенку запрещено купаться в бассейне и посещать общие зоны, есть можно только в номере. Семье сказали, что вылететь они смогут только после получения справки о выздоровлении, чтобы не заразить детей в аэропорту», — утверждает SHOT.

Как предполагает телеграм-канал, вирус мог распространиться в детской комнате отеля, отмечая, что им также заразилась семья россиян с тремя детьми, отдыхавшая там же.

Представитель Crystal Admiral в разговоре с РИА Новости сообщил, что отель не получал жалоб от гостей о заражении вирусом Коксаки.

«Если бы здесь действительно был вирус, заразившихся было бы значительно больше. Мы удивлены услышанным и впервые узнаём об этих случаях от вас», — сказал он.