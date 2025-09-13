Команда из России заняла самое последнее место на чемпионате по рытью могил, который традиционно проводится в Венгрии под эгидой местной Ассоциации операторов и обслуживающих кладбища (MTFE). О результате состязаний сообщила газета «Комсомольская правда — Новосибирск» со ссылкой на Новосибирский крематорий, сотрудники которого участвовали в конкурсе.

Сообщение о восьмом международном конкурсе копателей могил появилось на сайте MTFE еще в июле. Там говорилось, что принять участие в соревновании могут представители любой страны.

В правилах говорилось, что командам предстоит продемонстрировать физическую силу, поскольку за пару часов им предстоит выкопать около 2,5 тонны земли, создав могильную яму по точно заданным параметрам в сантиметрах, а потом закопать ее обратно за 15 минут. MTFE уточняла, что конкурс состоится 6 сентября на кладбище Альшовароши в Сексарде.

Позднее в ассоциации добавили, что участникам состязания требовалось за два часа выкопать могилу длиной 2 метра, шириной 80 сантиметров и глубиной 1,6 метра. После этого яму надо было превратить в «могильный курган», снова засыпав землей и сформировав поверх аккуратный холм. Работа землекопов оценивалась по 10-балльной шкале.

Первое место досталось «хозяевам» турнира — венгерской команде Parakletosz Nonprofit Kft, которая лидирует в конкурсе второй год подряд.

«Ласло Киш и Роберт Надь одержали победу со временем 1 час 33 минуты 20 секунд, защитив своё прошлогоднее первое место. Победители отметили, что своим успехом они обязаны рутине, которую приобрели в повседневной работе без специальной подготовки», — говорится в пресс-релизе MTFE по итогам чемпионата.

Россию на конкурсе представляли сотрудники Новосибирского крематория, на сайте и в соцсетях которого никакой информации об участии и результатах нет.

«КП — Новосибирск» сообщила, что российским участникам не удалось продемонстрировать конкурентные результаты на «тяжелом грунте» и при жаркой погоде. В результате они сумели занять только последнее место.

Конкурс MTFE Sírásó Verseny проходит с 2016 года. В 2020—2021 годах его отменяли из-за пандемии коронавируса, поэтому нынешний был восьмым по счету. Целью состязания заявлено повышение престижа профессии, вовлечение в нее более молодых сотрудников и демонстрация профессионального мастерства.

Команды состоят из двух человек, их работу оценивает жюри из специалистов. Критериями являются не только скорость и заданные параметры, но также «точность и эстетика». На выкапывание могилы отводится два часа, но закончившая рыть яму раньше команда получает преимущество в оценках. Так, например, победители прошлого и нынешнего года Parakletosz Nonprofit Kft стабильно укладываются в полтора часа с небольшим.