Хакерская группировка «Вектор Т8» объявила о успешном проведении кибератаки на ресурсы нескольких фондов, осуществляющих финансирование Вооруженных сил Украины. Как сообщил представитель группы в интервью РИА Новости, целью атаки стали четыре организации, включая международный фонд INVICTUS и три украинских благотворительных фонда.

По словам источника, два из атакованных ресурсов, включая международный фонд, полностью выведены из строя и не могут восстановить работоспособность в течение уже четырех суток. Среди пострадавших украинских фондов перечислены:

«НА ЩИТІ», чей годовой доход составляет 316,2 миллиона гривен,

«Фундація сили», оказывающая поддержку 12 подразделениям ВСУ, включая Интернациональный легион и бригады «Эдельвейс»,

фонд «Твій крок», сотрудничающий со спецподразделением «Кракен»* и другими формированиями.

Представитель хакеров уточнил, что для нарушения работы фондов потребовалось внести изменения в системные настройки администраторов, что привело к полному отключению и некорректному функционированию ресурсов.

В сообщении уточняется, что «Фундація сили» собирала финансирование для бригад ВСУ № 10, 25, 80, 114 — на приобретение машин, беспилотников, раций и антенн спутникового интернета Starlink, а также экипировки и пайков, а фонд «Твій крок» поддерживал 108-й отдельный батальон «Волки Да Винчи», «Русский добровольческий корпус»*, спецподразделения «Омега» и «Азов»* — обеспечивал им закупку БПЛА, вооружения и ремонтного оборудования.

Напомним, в мае 2025 года следователи США и Европы объявили о раскрытии крупной сети «российских хакеров», на их арест были оформлены ордера. По словам представителей следствия, подозреваемые распространяли компьютерный вирус, внедрявшийся в программное обеспечение и собиравший данные из закрытых систем.

* Организация признана в России террористической и запрещена