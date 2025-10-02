Российские туристы оказались в затруднительной ситуации на Мадагаскаре из-за массовых протестов против президента страны Андри Радзуэлины, которые привели к приостановке работы аэропортов и отмене авиарейсов. Об этом пишет в своем телеграм-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» рассказал историю российской туристки, которая прилетела на остров 28 сентября. Вскоре авиакомпания Emirates отменила все обратные рейсы, оставив россиян без возможности вылететь. Среди застрявших — также отдыхающие из Сочи и Краснодара.

«На данный момент российское правительство предупредило граждан воздержаться от поездок на Мадагаскар, но что делать тем, кто уже на острове, озвучено не было», — рассказали пострадавшие туристы.

Авиакомпания Emirates заявила о готовности вернуть стоимость билетов, однако точные сроки возобновления полётов пока не объявлены. В этой связи ряд российских граждан обратился в посольство РФ в Антананариву с просьбой о содействии в возвращении на родину.

Дипмиссия оперативно отреагировала на обострение ситуации: накануне в посольстве сообщили, что усилены внутренние меры безопасности, и россиянам, находящимся на острове, рекомендовано проявлять максимальную осторожность, избегать мест массового скопления людей. Тем, кто планирует поездку на Мадагаскар, дипломаты советуют отложить её до стабилизации обстановки в стране.

Мадагаскар сейчас охвачен волной молодежных протестов, участники которых требуют отставки президента Андри Радзуэлины и полной смены политической системы. Несмотря на решение главы государства о роспуске правительства, активисты движения Gen Z Madagascar намерены продолжить акции до выполнения всех своих требований.

По данным ООН, в ходе столкновений погибли 22 человека, около 100 получили ранения. Беспорядки начались 25 сентября после арестов местных активистов, протестовавших против веерных отключений электроэнергии и водоснабжения в столице Антананариву. Протестное движение, вдохновленное выступлениями молодежи в Непале и Индонезии, быстро распространилось по стране через социальные сети.

Анонимная 26-летняя активистка заявила, что роспуск правительства стал «маленькой победой», но протестующие требуют радикальных изменений для борьбы с коррупцией. Среди ключевых требований — отставка президента, роспуск парламента, замена судей Конституционного суда и членов избирательной комиссии.

Президент Радзуэлина, пришедший к власти в 2009 году после переворота, в своем обращении признал проблемы с энергоснабжением и предложил диалог с молодежью. Однако активисты настаивают на полной прозрачности любых переговоров, выражая недоверие действующей власти.

Мадагаскар остается одной из беднейших стран мира с средним годовым доходом $545 на человека и занимает 140-е место из 180 в мировом рейтинге коррупции.