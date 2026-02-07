Сотни российских туристов не могут улететь с Кубы из-за вызванной энергетическим кризисом нехватки авиационного топлива в стране, сообщает Shot. Один из россиян рассказал РЕН ТВ, что их борт ждал заправки 4-5 часов, и все это время пассажиры сидели в духоте без еды. При этом АТОР утверждает, что никаких проблем с вылетом российских самолетов нет.

По данным Shot, рейсы задерживаются на сутки-двое, особенно масштабные сбои в расписании возникли в курортном городе Варадеро. Самолетам приходится летать на дозаправку в Гавану, что увеличивает суммарную продолжительность перелета на несколько часов.

Венесуэльская компания Conviasa вообще убрала свои рейсы из расписания и предупредила, что с 22 февраля полностью прекращает полеты на Кубу из Санкт-Петербурга. В ее пресс-релизе говорится, что эти рейсы выполнит российский перевозчик Nord Wind.

Посольство РФ в Гаване заверило, что вместе с «Аэрофлотом» поддерживает «плотный контакт» с авиационными властями Кубы, чтобы урегулировать вопрос о «гарантированном обеспечении запасов топлива» для рейсов российских авиакомпаний. В дипмиссии подчеркнули, что пока не получали жалоб от россиян.

Турист из России рассказал РЕН ТВ, что перед вылетом из Гаваны в Москву самолет ждал заправку около 4-5 часов, и в результате весь перелет занял 17 часов. По словам мужчины, во время ожидания в салоне было очень душно, а пассажиров не кормили.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверяют, что самолеты российских авиакомпаний, которые привозят на Кубу 99% туристов, не испытывают проблем с заправкой в местных аэропортах — Варадеро, Кайо-Коко и Ольгине.

Гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная заявила, что рейсы этого туроператора, по путевкам которого на Кубу приезжает подавляющее большинство «пакетных» туристов из России, вылетают по расписанию. Выход венесуэльской авиакомпании Conviasa из полетного графика она назвала частным случаем, связанным с «внутренними сложностями» конкретного перевозчика.

В пресс-службе туроператора «Интурист», который отправляет россиян на Кубу рейсами Conviasa, уточнили, что после 22 февраля, когда эта авиакомпания прекратит обслуживать кубинское направление, вылеты будут перенесены из Санкт-Петербурга в Москву,

Энергетический кризис на Кубе усугубляется климатической аномалией: в последние дни там регистрируются рекордно низкие температуры за всю историю наблюдений — 0°С. Местным жителям это создало серьезные проблемы: в их домах нет отопления, а у них самих — достаточно теплой одежды для такой погоды.