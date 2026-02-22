МИД Южной Кореи потребовал от посольства России снять со здания дипмиссии в Сеуле баннер с российским триколором и надписью на русском языке «Победа будет за нами». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Южнокорейское министерство расценило появление 15-метрового баннера как нарушение дипломатической этики, говорится в публикации. Ведомство также заявило, что это может спровоцировать общественное недовольство в Южной Корее, негативно сказаться на двусторонних отношениях и создать «ненужную дипломатическую напряженность», передает Korea Tribune.

Европейские дипломаты, работающие в Сеуле, выразили МИДу Южной Кореи обеспокоенность в связи с появлением баннера, говорится в статье. Принудительно снять растяжку власти Кореи не имеют права, поскольку Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипмиссий.

В российском посольстве пояснили, что баннер вывешен на здание дипмиссии в связи с Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества, которые отмечаются в феврале.

Выражение «Победа будет за нами» связано со «славными страницами российской истории», в том числе с мобилизацией советского народа на войну с фашистской Германией, добавили в посольстве.

«Исходим из того, что размещение этого баннера способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации», — заявили в дипмиссии.

Обмен претензиями

МИД Южной Кореи также выразил недовольство в связи с недавними высказываниями российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева. 11 февраля он упомянул на встрече с южнокорейскими журналистами вклад северокорейских военных в освобождение части Курской области от ВСУ.

«Мы не забудем величие северокорейских войск», — цитирует посла издание Chosun Daily.

Зиновьев также подчеркнул важность «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», подписанного между Северной Кореей и Россией в июне 2024 года. МИД Южной Кореи назвал высказывания посла вкупе с размещением баннера на здании российского посольства «явно чрезмерными», пишет Chosun Daily.

Российский МИД в свою очередь предостерег Южную Корею от участия в программе НАТО по снабжению Украины американским оружием PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины).

20 февраля южнокорейский МИД заявил, что Сеул рассматривает различные меры поддержки Украины и консультируется по этому поводу с НАТО. Источник «Рёнхап» в дипломатических кругах уточнил, что среди речь идет в том числе о PURL. При этом он отметил, что, даже если Сеул решит присоединиться к этой программе, его роль может ограничиться закупкой нелетального оборудования.

В МИД России заявили, что прямое или опосредованное участие Южной Кореи в поставках вооружений Украине отдаляет перспективы урегулирования конфликта и нанесет «непоправимый ущерб» отношениям Москвы и Сеула.