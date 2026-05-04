Покупать стали меньше, увольнять — больше, а вкладываться в цифровизацию — вдвое реже. Таковы итоги первого квартала 2026 года для российского бизнеса. РСПП опросил компании в апреле (опрос есть в распоряжении RTVI), и картина вышла тревожная.

Снижение спроса стало главной проблемой бизнеса

Впервые за несколько кварталов на первое место вышло не то, что денег нет, а то, что товар не берут. Снижение спроса назвали главным ограничением 37,6% компаний — за квартал доля выросла на 4,5 процентного пункта.

Еще в конце 2025 года лидировали неплатежи контрагентов: их называли проблемой 42,3% компаний. Теперь этот показатель снизился до 34,1%. Хорошая новость — расчеты между компаниями стабилизировались. Плохая — проблема просто стала другой: рынок остывает.

Тройку главных ограничений замкнули недоступность заемных ресурсов и нехватка оборотных средств — около четверти опрошенных. Санкции остаются значимым фактором для 16,5% компаний, рост налоговой и неналоговой нагрузки почувствовали 14,1% — прямой итог реформы 2025 года. Каждая десятая компания жалуется на проблемы с логистикой сырья и комплектующих и на валютную нестабильность. Около 10% предприятий сообщили, что не столкнулись ни с одной из перечисленных проблем.

Расходы на персонал режут вдвое чаще

Большинство компаний (65,4%) планируют сократить расходы — но уже не так судорожно, как раньше: в IV квартале 2025 года таких было 82,5%. Острая фаза позади. Главной статьей экономии остаются административные и общехозяйственные нужды — их выбрали более 80% из тех, кто режет бюджеты. Но структура сдвигается. Экономить на сырье и комплектующих стали вдвое реже — с 30,1% до 13,9%: этот резерв исчерпан. Зато сокращение расходов на персонал выросло с 12,4% до 25%. Ещё 23,6% намерены урезать благотворительные и социальные программы.

Компании, которые решили экономить на людях, в первую очередь собираются сократить наем. Около половины из них также не исключают увольнений, перевода на неполный день или отпусков без содержания. Официальная статистика пока показывает рекордно низкую безработицу — но эти данные собраны раньше, чем компании начали действовать.

Помимо сокращения расходов, 12,3% компаний хотят изменить структуру затрат без снижения выпуска, столько же — начать требовать авансы от покупателей или отказаться от авансирования поставщиков. Повышение цен рассматривают 11,1%.

Цифровизация ушла с радаров

Показательный разворот произошел в инвестиционных приоритетах. В IV квартале 2025 года внедрение цифровых технологий занимало второе место среди антикризисных мер — его выбирали 27% компаний. Теперь этот показатель упал почти вдвое, до 16%. Цифровизация опустилась на третье место, уступив программам энерго- и ресурсосбережения: их выбрали 28,4% — на 6,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее.

Это происходит на фоне того, что государство называет технологический суверенитет национальным приоритетом. Судя по опросу, бизнес слышит этот сигнал — но когда приходится выбирать между развитием и выживанием, выбирает второе.

Сохранить или нарастить инвестиции намерены лишь 14,8% компаний. Сократить инвестпрограммы планируют 11,1% — хотя по сравнению с IV кварталом 2025 года этот показатель снизился: компании стали реже сообщать о вынужденном урезании проектов. Возможно, самые болезненные решения уже приняты.