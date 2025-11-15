Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Об этом сообщается на сайте лиги.

Несмотря на забитый Малкиным голом, «Питтсбург Пингвинз» не смогли обыграть соперника «Нэшвилл Предаторз». Матч закончился со счетом 1:2 в пользу второй команды. Игра проходила в Стокгольме.

Как отмечает НХЛ, россиянин установил рекорд в возрасте 39 лет и 106 дней. До этого звание рекордсмена носил канадский хоккеист Роб Блейк, который отличился в матче открытия серии Premiere 2007 в Лондоне. Ему было 37 лет и 293 дня.

«Чемпионат» напоминает, что Малкин считается лучшим бомбардиром «Питтсбурга». Если он не сбавит темп игры, то претендует «на 100-очковый сезон», чего с ним не происходило с 2012 года.

Ранее, 6 ноября, российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина официально признали лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ. Это произошло после того, как хоккеист первым в истории лиги забросил 900-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата.

Овечкин признался, что для него быть первым — «особенный момент». В разговоре с RTVI он добавил, что планирует отпраздновать свой рекорд в узком кругу. Также перед одним из матчей запланирована церемония награждения, на которую приглашены жена, дети и мама хоккеиста.

Контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» действует до конца следующего сезона. Ранее спортсмен говорил, что в настоящее время не рассматривает вопросы о его продлении.