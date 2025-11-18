Технологическая компания NtechLab разработала аналитический сервис на основе искусственного интеллекта для спортивных зон и объектов. Нейросеть анализирует записи с камер, установленных на таких площадках и обрабатывает обезличенные данные, что помогает делать выводы о востребованности того или иного объекта и принимать решения о модернизации, либо закрытии.

Общая информация о спортивных объектах доступна в специальной системе, разработанной компанией «Зольд», партнером NtechLab. В рамках этой системы видны статус работы учреждения (закрыто или открыто), наличие сбоев в системе, данные о фактической или планируемой посещаемости. Кроме того, программа может фиксировать, работает ли площадка не по назначению — например, там проводят неспортивные мероприятия.

«Внедрение ИИ — один из шагов в решении сложной и многоступенчатой задачи по повышению доступности спорта и анализу использования инфраструктуры. Наше решение обеспечивает контроль качества предоставляемых спортивных услуг, с помощью него можно оценить эффективность работы всей сети объектов, вплоть до каждого занятия, оптимизировать расписание», — рассказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сейчас ИИ работает более, чем на 600 объектах «Москомспорта». К концу 2025 года компания планирует запустить аналогичные проекты в ряде регионов.