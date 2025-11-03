Российский пилот-парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при полете в районе турецкого курорта Олюдениз, врезавшись в каменистый склон в районе горы Бабадаг, пишет местная газета Star. По ее данным, когда на место прибыли жандармы и медики, 37-летний мужчина был уже мертв. Его тело отправили в морг госбольницы в соседнем Фетхие.

Телеграм-канал «112» утверждает, что Грибанов был опытным парапланеристом и в России «совершил множество удачных полётов, прыгая то с самолётов, то с горных вершин», а в соцсетях хвастался, что разгонялся на параплане до 300 км/ч. По данным канала, родственники погибшего ожидают транспортировки его тела в Санкт-Петербург.

«Летал с нами, проходил у нас обучение в сентябре в России и в октябре здесь. Сейчас вернулся, летал самостоятельно, но с нашей группой», — рассказал представитель курсов спидфлая FlyLab в чате «Парапланеристы в Олюденизе».

В чате «Paragliding Community» отмечают, что свой последний полет Грибанов совершил не на параплане, а на «спидике» — глайде (специальном крыле) для спидфлая, позволяющем развивать высокую скорость.

Последний ролик, который Грибанов выложил в Instagram*, содержит видеозапись его полетов в Олюденизе под песню группы «Король и Шут» — со словами «Разбежавшись, прыгну со скалы».

Петербургское издание «Фонтанка» отмечает, что погибший давно увлекался парапланеризмом, совершал полеты в Египте, ОАЭ, Кувейте и других странах, а летом 2024 года покорил Эльбрус.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности