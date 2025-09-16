Южный окружной военный суд 16 сентября вынес приговор 19-летнему жителю Санкт-Петербурга по имени Данил Багров. Как стало известно RTVI, молодого человека осудили на девять лет лишения свободы за попытку вступить в запрещенный в России «Русский добровольческий корпус»* и подготовку к государственной измене.

Следствие установило, что в августе 2024 года Багров, являясь противником военной операции на Украине, вступил в переписку с представителем РДК. В ходе общения он выразил желание присоединиться к организации для участия в боевых действиях против российской армии и предоставил свои личные данные.

Получив инструкции, молодой человек приобрел авиабилеты в Грузию, откуда планировал перебраться на Украину. Однако его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту до вылета, не дав довести преступный умысел до конца.

Суд признал Багрова виновным в приготовлении к государственной измене и участию в деятельности террористической организации. Помимо девяти лет колонии строгого режима, ему назначили год ограничения свободы после отбытия основного срока. Первые три года наказания он проведет в тюрьме.

* Организация признана в России террористической и запрещена