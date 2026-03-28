Мужчинам не рекомендуется использовать в речи слово «кушать», поскольку это считается признаком подобострастия, жеманства или сюсюканья. Об этом ТАСС рассказала профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон, пояснив, что стилистические ограничения этого слова связаны с его исторической окраской.

По словам лингвиста, «кушать» не употребляется с первым лицом («я кушаю», «мы кушаем») и не пристало мужчинам из-за привкуса подобострастия.

Исключение — ситуации обращения к высокопоставленным особам («Его величество кушает») или вежливое приглашение гостей («кушайте, пожалуйста»).

Писатели Виталий Бианки и Константин Чуковский называли это слово, соответственно, «сюсюкающим» и «лакейским», напомнила эксперт.

«Слова “есть” и “кушать” являются синонимами, однако у выражения “кушать” есть стилистические ограничения. Во-первых, оно не употребляется с первым лицом — “я кушаю”, “мы кушаем”, его не пристало употреблять мужчинам. А все потому, что слово имеет значение подобострастности и/или жеманства», — объяснила профессор.

Она добавила, что «кушать» выстраивает социальную иерархию: нижестоящий обращается к вышестоящему, подчеркивая дистанцию.

При общении с женщинами и детьми иерархия строится в обратном направлении — от вышестоящего к нижестоящему, пояснила Бергельсон.

Эксперт подчеркнула, что в современной коммуникации, стремящейся к горизонтальным уважительным отношениям, ни подобострастие, ни сюсюканье не поощряются. Женщины не являются нижестоящими в общении с мужчинами, и дети тоже не находятся в подчиненном положении, требующем особой «сюсюкающей» лексики.

Лингвист привела пример из собственной речи: рассказывая дочери о внуке, она скорее скажет «он отлично поел», чем «он хорошо покушал». Употребление слова «кушать» в отношении детей профессор назвала возможной индивидуальной нормой, характерной для некоторых бабушек, но не соответствующей современным языковым тенденциям.

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» называет употребление слова «кушать» мужчинами о себе или женщинами от имени супружеской пары («мы покушали») проявлением языкового мещанства, противоречащим стилистической норме современного русского языка.

«Употребление кушать в первом лице единственного числа настоящего времени (я кушаю) или в прошедшем времени (я кушал) допустимо только в речи детей и женщин», — говорится в разъяснении на портале.

Допустимым случаем употребления слова «кушать» портал называет проявление речевого этикета при приглашении к столу: «Кушать подано» или «кушайте, пожалуйста».