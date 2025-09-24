Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за воинские преступления для лиц, призванных или заключивших контракт при наличии непогашенных уголовных обязательств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит точечные, но существенные изменения в три статьи Особенной части УК РФ, вводя для вышеуказанных категорий квалифицирующие составы преступлений с усиленными санкциями.

Статья 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы»: Текущая норма: за совершение этого преступления в условиях военного времени, периода мобилизации, вооруженного конфликта или боевых действий (ч. 5. ст. 337) максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Предлагаемое изменение: для целевой группы законопроекта санкция по этой части будет усилена, а верхний предел наказания увеличен до 12 лет лишения свободы.

Статья 338 УК РФ «Дезертирство» (наиболее тяжкое из рассматриваемых преступлений): Текущая норма: ч. 3 ст. 338, предусматривающая наказание за дезертирство в военное время или в период вооруженного конфликта, устанавливает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Предлагаемое изменение: вводится новая ч. 4, которая будет применяться исключительно к условно осужденным и лицам с приостановленным делом. Для них санкция за дезертирство в аналогичных условиях кардинально ужесточается: предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Статья 339 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами»: Текущая норма: уклонение от службы в тех же экстремальных условиях (военное время, боевые действия), предусмотренное ч. 3 ст. 339, карается лишением свободы на срок до 10 лет. Предлагаемое изменение: аналогично статье 337, наказание для условно осужденных и лиц с приостановленным делом планируется ужесточить, установив максимальный срок в 12 лет лишения свободы.



Согласно пояснительной записке, ключевая задача законопроекта — повысить уровень военной безопасности и обороноспособности страны. Реализация инициативы рассматривается как необходимая мера для эффективного функционирования государства в экстремальных условиях: в военное время, в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие уголовных статей за преступления против военной службы на добровольцев. Теперь они несут равную с военнослужащими ответственность за целый ряд правонарушений, включая дезертирство, самовольное оставление части, сдачу в плен, умышленную порчу или утрату военного имущества, а также за неисполнение приказа и сопротивление командиру.