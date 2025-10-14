Российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинская спортсменка Валерия Страхова выиграли парные соревнования на турнире серии W100 в американском Эдмонде. В финальном матче их соперницами были австралийка Оливия Гадеки и теннисистка из Польши Оливия Линсер.

Победная встреча получилась напряженной и продолжалась три сета. Итоговый счет матча — 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8) в пользу российско-украинского тандема.

Для 24-летней Анастасии Тихоновой этот успех стал значимым достижением в карьере. Ее лучшие позиции в рейтинге WTA — 151-е место в одиночном и 104-е в парном разряде. На текущий момент россиянка занимает 335-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Ее партнерша, украинская теннисистка Валерия Страхова в 2024 году входила в топ-100, поднимаясь до 97-й позиции, а в прошлом году она дошла до финала турнира уровня WTA.