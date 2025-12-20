Российский фигурист Иван Десятов, с 2022 года выступающий за США в танцах на льду в паре с Изабеллой Флорес, пожизненно отстранен от участия в соревнованиях. Решение об этом вынес Американский центр безопасного спорта (U.S. Center for SafeSport) после расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Решение пока неявляется окончательным. Оно распространяется на все турниры в США.

Ранее, в ноябре 2024 года, Международный союз конькобежцев (ISU) расширил временное отстранение Десятова на все соревнования под своей эгидой. Поводом стали обвинения от фигуристки Солен Мазинг, представляющей Эстонию, которая заявила, что в 2023 году подверглась сексуальному насилию со стороны Десятова.

24-летний спортсмен имеет право подать апелляцию на это решение. До перехода в американскую сборную Десятов выступал за Россию, а также один сезон представлял Беларусь, выиграв национальный чемпионат.