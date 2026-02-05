Суд Лондона приговорил к шести годам заключения россиянина Владимира Мотина, капитана контейнеровоза Solong. Его признали виновным в непредумышленном убийстве, которое произошло в результате столкновения сухогруза с американским нефтяным танкером Stena Immaculate, передает Reuters.

Столкновение двух судов произошло 10 марта 2025 года в прибрежных водах Великобритании. Танкер Stena Immaculate находился на якорной стоянке, когда в него врезалось следовавшее под португальским флагом судно Solong. Оба корабля перевозили груз, относящийся к категории легковоспламеняющихся. В результате аварии на судах вспыхнул пожар. Погиб член экипажа Solong 38-летний Марк Анджело Перния, его тело так и не нашли.

Во время судебного заседания 59-летний петербуржец Владимир Мотин пояснил, что допустил ошибку и нажал не на ту кнопку, когда пытался отключить автопилот Solong. По его словам, эффекта также не принесли попытки перезапустить рулевое управление.

Вместе с тем сторона обвинения называла заявления капитана контейнеровоза о неисправности руля «необоснованными». Прокурор утверждал, что Мотин не сделал «абсолютно ничего», чтобы предотвратить столкновение: не звал на помощь, не поднимал тревогу, не оповещал экипаж ни одного из судов и не провоцировал аварийную остановку в качестве крайней меры.

«Они[Мотин] ничего не сделал, чтобы избежать столкновения. <…> На Solong не было никаких механических или электронных неполадок. Руль был исправен. Единственное, что не сработало 10 марта 2025 года, — это человек на скамье подсудимых», — говорила прокурор Джулия Фор.

Как указывает Sky News, защита россиянина также осложнялась сообщениями, которые он отправил своей жене после катастрофы. Он написал, что его признают «виновным». В ответ на это женщина посоветовала ему придумать алиби или сказать, что он не видел другой корабль намеренно.

Когда в марте 2025 года Мотину зачитали обвинение, он заявил: «Я не совершал это убийство намеренно». В феврале 2026-го судья пришел к выводу, что капитан «не сумел обеспечить необходимого наблюдения» и «не оценил риск столкновения», фактически увидев танкер лишь перед самой аварией.

Россиянина приговорили к шести годам лишения свободы. Будут учтены 11 месяцев, которые моряк провел в предварительном заключении. Через 37 месяцев он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При вынесении итогового срока судья учел заявление Мотина, что после выхода на свободу он больше не вернется за судовой штурвал.