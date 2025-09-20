Путешественник-кругосветчик из Псковской области Марк Мордовцев пожаловался на охранников перуанской горы Мачу-Пикчу, которые запретили ему сфотографироваться с флагом родного города, пытались отобрать полотно, забрали телефон и заставили удалить снимки и видео, а затем выпроводили вниз до самого выхода. О случившемся молодой человек рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Мордовцева, он добирался до Мачу-Пикчу трое суток и после подъема собирался сделать традиционное фото с флагом родного Пскова. Таким образом россиянин хотел «передать привет» малой родине. Он подчеркнул, что делает такой снимок в каждой стране, которую посещает в рамках своего кругосветного путешествия, а Перу стало 38-й из них по счету.

«На нас налетела охрана. У меня отобрали телефон, заставили удалить фото и видео, а заодно пригрозили полицией. Я пытался объяснить, что это флаг моего города, показал фото из других стран, показал свою страницу на “Википедии”. <…> Но всё бесполезно. Охранники преследовали нас до самого выхода», — поделился Мордовцев.

Он добавил, что снятое в ходе инцидента видео удалось восстановить — оно тоже опубликовано в его телеграм-канале. Судя по ролику, охранники пытались отобрать у россиянина не только смартфон, но и сам флаг Пскова. «Ага, щас», — с усмешкой прокомментировал эту попытку путешественник.

Мордовцев родился в Пскове в многодетной семье, у него пятеро братьев и сестер. Все они пошли по стопам родителей и активно занимаются профессиональным спортом. Марк — пятикратный чемпион мира по зимнему плаванию, специализируется на плавании брассом. В 2013 году был назначен главой регионального отделения Российского спортивного союза молодежи (РосМолСпорт). В 2014 году поступил в НГУ им. П. Ф. Лесгафта в Петербурге, с 2016 года работал учителем физкультуры, в 2020 году защитил магистерскую диссертацию и поступил в аспирантуру ФГБУ СПбНИИФК. В 2022 году возглавил Федерацию зимнего плавания Псковской области.

Видеоблогингом Мордовцев увлекся с 2005 года, в 2011 году создал собственный канал «Жить в Кайф TV Mark» о спорте и путешествиях, сейчас ведет и телеграм-канал о своей кругосветке.