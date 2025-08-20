В рамках визита главы МИД России Сергея Лаврова в Иорданию было подписано соглашение об отмене визового режима для туристических поездок между этими двумя странами. С иорданской стороны подпись под документом поставил министр иностранных дел Айман Сафади.

Когда соглашение вступит в силу, не сообщается — об этом стороны уведомят дополнительно. Пока же россиянам для поездки в Иорданию по-прежнему надо будет оформлять визу по прилету с оплатой в размере 40 динаров (около 4,5 тысячи рублей). Плата за визу не взимается при въезде/выезде через Акабу в свободную экономическую зону ASEZA, причем способ пересечения границы (самолет, водный транспорт, сухопутный переход) роли не играет.

Несколько дней назад иорданское информагентство Petra сообщило, что правительство Иордании поддержало проект соглашения о взаимной отмене визового режима с Россией. В решении кабмина уточнялось, что речь идет о безвизовых поездках максимум на 30 дней каждая, а их общая продолжительность за год не должна превышать 90 дней.

Переговоры об отмене визового режима с Иорданией были запущены по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, который в мае 2025 года уполномочил МИД РФ подготовить и заключить соответствующее соглашение.

Между Россией и Иорданией существует прямое авиасообщение. Это направление обслуживает иорданская авиакомпания Royal Jordanian, которая приостанавливала полеты по маршруту Москва — Амман на время пандемии коронавируса, но возобновила их с октября 2024 года. Она совершает рейсы туда-обратно трижды в неделю.

Отмена визового режима актуальна прежде всего для самостоятельных путешественников, поскольку при покупке организованных туров визовый сбор в аэропорту в большинстве случаев оплачивает туроператор, пишет туристическое информагентство RTN.

Оно отмечает, что отдых в Иордании пользуется среди россиян стабильным спросом, особенно весной и осенью, когда на Красном и Мертвом морях наиболее комфортно, и в январе на Крещение. За семь месяцев 2025 года турпоток из России в этом направлении вырос в 6,5 раза. Половина всех бронирований пришлась на Амман, 28% — на Мертвое море, а 12% — на курорт Акаба.

