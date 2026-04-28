Искажение общей картины по статистическим данным о средней зарплате россиян в сравнении с реальным положением дел связано с особенностями подсчета. Об этом в беседе с RTVI заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. При этом он отметил, что Россия — один из мировых «чемпионов по разрыву между богатыми и бедными».

По данным Росстата, средний доход россиян в 2025 году составляет около 75 тыс. рублей в месяц с учетом зарплат, дохода от самозанятости, собственности и соцвыплат. При этом согласно подсчетам Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, если исключить Москву, Чукотку, ЯНАО, Магаданскую и Сахалинскую области, где люди зарабатывают от 117 до 216 тыс., то показатель среднего дохода снижается до 60 тыс. Самая многочисленная группа — около 30 млн человек — живет на сумму до 45 тыс. рублей, а медианный доход в 2024 году составлял 47 тыс. — на четверть ниже среднего.

«Данные Росстата не искажены искусственно, они искажаются за счет данных богатых регионов, что, в общем, чистая правда, и что мы всегда знали. Тут, с моей точки зрения, никакой новости нет», — сказал он.

Косой объяснил, что когда речь идет о средних доходах, то включение в список жителей регионов с высоким доходом, например Москвы или Чукотки с условной зарплатой в 200-250 тыс. рублей, «очень сильно искажает общую картину».

«Средние зарплаты получаются по стране довольно высокие, а медианная зарплата, которая отражает, какую зарплату получает самая многочисленная группа населения, — значительно ниже, чем средняя. <…> Россия сейчас один из чемпионов в мире по разрыву между богатыми и бедными. У нас даже перестали рассчитывать официальный индекс Джини, индекс неравенства. Поэтому разрыв в доходах россиян между различными регионами, между различными социальными группами — это всегда предмет для социальной напряженности», — добавил он.

При этом, подчеркнул экономист, проблема не в самой статистике, а в том, как ее «читают».

«Нет разницы между реальным положением дел и официальной статистикой. Есть особенности статистики, которые приводят к тому, что они искажают представление тех, кто смотрит, не вчитываясь в нюансы», — заявил он.

По данным Счетной палаты, дефицит региональных бюджетов по итогам 2025 года составил 1,5 трлн рублей: доходы — 25,9 трлн (101,5% прогноза), расходы — 27,4 трлн (94,7% плана). Государственный долг регионов достиг 3,5 трлн рублей.

27 апреля глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что в 2025 году дефицит может вырасти до 1,9 трлн рублей, назвав ситуацию непростой. Дефицит федерального бюджета по итогам первого квартала составил 4,6 трлн рублей — уже превысив плановый годовой показатель в 3,8 трлн.

На этом фоне сразу несколько высокопоставленных чиновников признали трудности в экономике. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что макроэкономическая ситуация сложнее, чем в последние годы. Он отмечал, что резервы во многом исчерпаны на фоне укрепления рубля, высоких ставок, дефицита кадров и бюджетных ограничений.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин также охарактеризовал экономическую ситуацию как «очень непростую», указав на дефицит ресурсов и кадров, медленные структурные изменения и слабое внедрение технологий.