Бронирования отдыха в Анапе в 2025 году растут на 30—40% по сравнению с прошлым годом. Об этом KP.RU рассказал член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин.

«Работы по очистке пляжей и замене песка продвигаются. Все идет к тому, что пляжи действительно откроются в июне. <…> отдых в Анапе бронируют на 30-40% лучше, чем год назад», — отметил он, добавив, что настроение у туристов позитивное.

Сейчас курорт восстанавливается после мазутного загрязнения, которое произошло после аварии двух танкеров в конце 2024 года в Керченском проливе.

22 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начале отсыпки песка на четырех участках — первый отрезок от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк» протяженностью 3,5 км. Песок везут из ближайших карьеров, по составу он максимально близок к местному грунту, слой — не менее 50 см, отметил он.

Технологию предварительно опробовали на тестовом участке: береговая зона получила положительное заключение Роспотребнадзора и признана безопасной. Отели готовятся к сезону, улучшают сервис и добавляют систему «все включено», при этом цены остаются ниже, чем в Сочи и Геленджике.

Между тем другой курорт Краснодарского края — Туапсе — переживает серьезные последствия атак украинских беспилотников. С 16 апреля там действует режим ЧС. После удара по морскому терминалу нефтепродукты попали в реку. Также сообщалось о двух погибших, семи пострадавших.

В ночь на 20 апреля город атаковали повторно. Масштабный пожар удалось локализовать лишь вечером 23 апреля, обломки дронов повредили школу, детский сад, многоквартирный дом, музей и церковь. Из-за проливных дождей нефтепродукты через боновые заграждения частично вышли в Черное море — нефтяное пятно достигало 10 тысяч квадратных метров.

В воздухе фиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза, жители сообщали о мазутной пленке на лужах и черном налете на зданиях.

К ликвидации разлива были привлечены 66 человек и 14 единиц техники, убрано более 2,5 тыс. кубометров загрязненного грунта.

В третий раз за месяц НПЗ подвергся атаке в ночь на 28 апреля. Как сообщил Кондратьев, масштабный пожар, возникший в результате удара БПЛА, тушат более 160 человек. Кроме того, власти Туапсе организовали эвакуацию граждан, живущих в домах, расположенных рядом с НПЗ.

При этом представители отрасли считают, что на туристический сезон в целом ситуация существенно не повлияет. В Российском союзе туриндустрии в разговоре с «Подъемом» Туапсе назвали не самым массовым направлением, допустив перераспределение потока на Сочи, Геленджик, Анапу, Абхазию, курорты Азовского моря и Крым.

В АТОР заверили, что туристам, забронировавшим майские поездки в Туапсинский район, «поводов для беспокойства нет»: курортные поселки находятся в десятках километров от промышленной зоны, популярные локации, в частности Ольгинка, не пострадали, нефтяных пятен в акватории мониторинг не выявил.

25 апреля мэр Анапы Светлана Маслова призвала граждан воздержаться от прогулок по пляжам в местах, где организованы работы по восстановлению пляжей.

«Из сформированного в районе “Гранд-Отеля” конуса спецтехника начала перевозку песка на Лечебный пляж для формирования слоя толщиной не менее полуметра. В настоящее время здесь работают 4 вездехода и погрузчик, песок в непрерывном режиме доставляют тяжелые грузовые машины. <…> Работы организованы в круглосуточном режиме, чтобы завершить их как можно оперативнее. Просим отнестись к временным неудобствам с пониманием», — написала она в телеграм-канале.