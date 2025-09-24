Российские средства ПВО в ночь на 24 сентября уничтожили в общей сложности 70 украинских беспилотников. Об этом в Telegram заявило Министерство обороны России.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также над территорией Крыма и акваторией Черного моря. К отражению атаки, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, привлекались и подразделения Черноморского флота. Он уточнил, что Севастополь также подвергся атаке, в ходе которой было сбито 16 дронов.

В станице Базковская Ростовской области в результате налета дронов двое человек получили ранения. Их госпитализировали с осколочными ранениями. В Таганроге обломки сбитых беспилотников повредили кровли нескольких жилых домов — разбито несколько окон и балконов в домах на улицах Дзержинского и Морозова, сообщает Don Mash.

В Волгоградской области отражена атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, отметил глава региона.