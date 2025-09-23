Во время атаки беспилотников на российские регионы использовалось большое количество воздушных шаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны, и собеседника, знакомого с характером налета. Издание называет использование воздушных шаров особенностью ночной атаки БПЛА.

По словам одного из источников РБК, ранее массовых налетов шаров не фиксировалось. Шаров «было действительно много, при этом в них нет никакой точности, добавил собеседник.

В ночь на 23 сентября над регионами России сбили 69 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крыма.

На подлете к Москве, по данным мэра столицы Сергея Собянина, с вечера 22 сентября было сбито более 40 беспилотников. По состоянию на 12:00 мск, атака БПЛА продолжается. Обломки летевших на столицу дронов повредили несколько автомобилей в подмосковном Реутове.

По данным телеграм-канала SHOT, Москву атаковали беспилотники типа FP-1, начиненные поражающими элементами.

На фоне атак дронов в аэропортах столичного региона были отменены и задержаны около 200 рейсов.