Эксперты ООН и международный исследовательский центр Gallup представили ежегодный Всемирный доклад о счастье, в который вошли 147 государств. Восьмой год подряд лидером рейтинга становится Финляндия. В первую пятерку также вошли Исландия, Дания, Коста-Рика и Швеция. Замыкают список Афганистан, Сьерра-Леоне и Малави.

Россия расположилась на 79-й строчке — между Боливией и Венесуэлой. Это заметно ниже прошлогоднего показателя (66-е место). Лучший результат страна демонстрировала в 2016 году, заняв 49-ю позицию.

Авторы исследования подчеркивают, что традиционные экономические показатели, такие как ВВП, не всегда отражают реальную картину благополучия населения. Поэтому при составлении рейтинга учитываются не только макроэкономические данные, но и субъективные оценки граждан, а также междисциплинарные исследования в области психологии и социологии.

Ученые анализируют шесть ключевых параметров: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, степень личной свободы, активность благотворительности и восприятие коррупции.

Россия показала лучший результат по критерию «щедрость» (31-е место), который оценивает частоту пожертвований на благотворительность. По размеру ВВП на душу населения (42 362 доллара) страна заняла 33-е место. На 47-м — по уровню удовлетворенности ситуацией с коррупцией. Социальная поддержка со стороны родственников и друзей оценивается на 73-м месте. Продолжительность жизни (60,9 года) вывела Россию на 83-ю позицию. Хуже всего дела обстоят со свободой — 112-е место.

В этом году особое внимание в докладе уделено влиянию интернета и социальных сетей на ощущение счастья. Исследования, проведенные в 47 странах, показали, что удовлетворенность жизнью наиболее высока при низком уровне использования соцсетей. При этом характер онлайн-активности имеет значение: общение, учеба и создание контента чаще связаны с позитивным восприятием жизни, в то время как игры и развлекательный серфинг в сети — с более низкими оценками.

В десятку самых счастливых стран, помимо лидеров, также вошли Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. Украина заняла 111-е место. Белоруссия в рейтинге этого года отсутствует.

Публикация доклада приурочена к 20 марта — Международному дню счастья, учрежденному ООН в 2012 году. В организации напоминают, что стремление к счастью является универсальным для всех людей, и экономические показатели не могут в полной мере измерить уровень удовлетворенности жизнью в обществе.