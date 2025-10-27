Россия готова построить в Малайзии АЭС, а также увеличить поставки энергоресурсов и медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Оверчука после его переговоров с малазийским коллегой Фадиллой Юсуфом.

«Перспективным направлением является сотрудничество в области атомной энергетики. Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Оверчука.

По словам вице-премьера, Россия видит перспективы для увеличения поставок в Малайзию энергоносителей, медикаментов и промышленного оборудования, включая медицинское, экспорта различных видов сельхозпродукции, особенно зерновых и продуктов животноводства.

В период с января по август 2025 года объем торговли между двумя странами вырос на 32,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), достигнув отметки в $2,47 млрд.

В мае 2025 года президент России Владимир Путин после встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом рассказал, что стороны обсудили развитие двухсторонних отношений, в том числе по ключевой сфере — энергетике. По итогам 2024 года, отметил он, товарооборот государств превысил $3,2 млрд.

«Малайзийский нефтегазовый концерн Petronas входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнёрское взаимодействие с этой компанией и «Газпром». Наша страна поставляет на малайзийский рынок значительные объемы нефтепродуктов и угля, видим перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому», — рассказал Путин.

Он также напомнил, что в Малайзии работает построенный при участии России завод по производству синтетических каучуков, а в России 700 малазийцев получают образование, в том числе по квоте российского правительства.

Тогда же Путин рассказал, что обе стороны прорабатывают вопрос открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами.

В том же месяце гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил «Интерфаксу», что Россия предложила Малайзии построить АЭС.

В 2023 году он рассказывал, что «много государств» интересуется строительством плавучих энергоблоков. По его словам, среди них есть те, у кого длинная береговая линия, то есть Бразилия или Аргентина, островная структура — Индонезия и Малайзия.

«И это страны как южные, так и страны, расположенные в холодных широтах», — говорил Лихачев.