Россия по итогам января—ноября 2025 года значительно увеличила поставки стали в Турцию и вышла на первое место среди экспортеров на этом рынке. Объем отгрузок вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,1 млн тонн, следует из данных Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD).

Вторую позицию занял Китай, который также нарастил экспорт, но более умеренными темпами — на 19,4%, до 4 млн тонн. В итоге разрыв между двумя крупнейшими поставщиками оказался минимальным.

В TCUD объясняют активизацию российских металлургов ограничениями, с которыми они сталкиваются на других внешних рынках из-за санкционного давления. В результате Турция стала одним из ключевых направлений сбыта российской стали. Дополнительными факторами конкурентоспособности продукции из России в ассоциации называют более низкие цены и выгодную логистику, а также ослабление спроса на внутреннем рынке страны.

Рост экспорта из Китая в TCUD связывают с переориентацией избыточных объемов на зарубежные рынки на фоне замедления внутреннего потребления. По прогнозам ассоциации, в 2026 году внутренний спрос на сталь в КНР может снизиться еще на 1%, что будет стимулировать дальнейший рост китайских поставок за рубеж. Ранее в объединении не исключали, что экспорт стали из Китая в Турцию может достичь 5 млн тонн в год.

Увеличение импорта из России и Китая усилило конкуренцию для турецких сталелитейных компаний, отмечают в TCUD. По оценке ассоциации, давление со стороны иностранных производителей остается одним из ключевых вызовов для отрасли в ближайшей перспективе.