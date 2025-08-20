Добыча нефти в России и ее экспорт в 2025 году останутся на стабильном уровне по объему, несмотря на самый сложный период для этой отрасли со времен пандемии коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В текущем году добыча сырой нефти и конденсата в России ожидается на уровне 10,3 млн баррелей в сутки, а в последующие два года предположительно вырастет до 10,4 млн баррелей в сутки. Экспорт при этом сохранится на уровне 4,8 млн баррелей в сутки.

Такова оценка экспертов компании Kasatkin Consulting, в которой работают некоторые бывшие сотрудники российского подразделения международного консалтингового гиганта Deloitte. Управляющий партнер этой фирмы Дмитрий Касаткин констатировал, что отрасль «переживает самый сложный период с 2020 года», поскольку условия нефтедобычи ухудшились, техническое оборудование в дефиците из-за санкций, а экспорт сталкивается с различными барьерами.

Bloomberg напоминает, что санкции против российской нефтяной отрасли были введены Западом вскоре после начала СВО в 2022 году. США и ЕС подчеркивали, что таким образом рассчитывают лишить Москву «ключевого источника пополнения казны» и существенно сократить ее возможности по финансированию боевых действий. Однако, констатирует агентство, Россия сумела адаптироваться к запретам и ценовым ограничениям, предложив скидки лояльным покупателям, создав теневой флот танкеров и перенаправив экспорт в Китай, Индию и Турцию.

При этом, по оценке Bloomberg, ситуация для России усугубляется снижением мировых цен на нефть и укреплением рубля.

«Нефть марки Urals — ключевой экспортный сорт российской нефти — торгуется ниже после падения мировых эталонных марок на фоне опасений по поводу глобального профицита. В то же время ОПЕК+ восстанавливает объемы сократившихся ранее поставок на рынок быстрее, чем ожидалось. Укрепление российской валюты означает, что каждый проданный баррель приносит российским производителям меньше национальной валюты», — говорится в статье на сайте агентства.

По оценкам Kasatkin Consulting, в 2025 году средняя цена на нефть марки Urals упадет более чем на 13% и достигнет $59 за баррель, при этом около 42% этой суммы уйдет на налоги. В этой ситуации выручка крупных российских компаний может сократиться более чем на 10% по итогам года, считают аналитики компании. Однако, по их мнению, даже в такой ситуации они сохранят инвестиции на прежнем уровне.