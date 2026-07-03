Россия заняла 20-е место в мировом рейтинге стран с самым загруженным дорожным движением. Данные за середину 2026 года опубликовал сервис Numbeo, который агрегирует статистику на основе пользовательских оценок. На публикацию обратил внимание RTVI.

Индекс трафика для России составил 173 балла. Среднее время, которое жители тратят на дорогу в одну сторону, — 43,3 минуты. По этому показателю страна расположилась вплотную к Австралии (173,3) и Мексике (174,5), заняв место сразу за ними.

Возглавила антирейтинг Нигерия с индексом 320,3 балла — там дорога в одну сторону занимает в среднем почти 64 минуты. В первую пятерку также вошли Коста-Рика (301), Шри-Ланка (254,5), Бангладеш (246,2) и Кения (238).

Из соседей России по постсоветскому пространству в список попали Азербайджан (155,7), Украина (144,7), Казахстан (134,7), Грузия (125,4), Белоруссия (112,3) и Армения (99,6). Все они показали меньшую загруженность дорог.

Меньше всего от пробок, по версии Numbeo, страдают жители Эстонии (72,3), Австрии (76,2) и Финляндии (78,9). Германия заняла место ближе к концу списка с индексом 95,1.

Индекс трафика Numbeo учитывает время в пути, неудовлетворенность затраченным временем, неэффективность дорожного движения и другие факторы. Рейтинг строится на опросах пользователей сервиса и не является официальной статистикой.