Весной на 61-й Венецианской биеннале современного искусства впервые за три года откроется российский павильон, сообщил ARTnews специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой.

«Это еще одно доказательство того, что русская культура не изолирована и что попытки “отменить” ее, предпринимавшиеся в течение последних четырех лет западными политическими элитами, не увенчались успехом», — сказал он.

Венецианская биеннале — крупная международная выставка, которая проводится раз в два года при участии жюри из разных государств. Проект объединяет направления искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра. Программа включает две ключевые части — художественную и архитектурную, проходящие по очереди. В 2026 году биеннале стартует 9 мая под темой «В минорном ключе». Ожидается участие 99 стран, среди них и Россия.

Швыдкой рассказал, что в новом павильоне выступят свыше 50 молодых музыкантов, поэтов и философов из России и других стран, включая Аргентину, Бразилию, Мали и Мексику. Экспозиция получила название «Дерево уходит корнями в небо».

Организаторы российского павильона пояснили, что задача экспозиции — показать традиции, музыкальные языки и экспериментальные формы, возникающие в провинции.

Комиссар павильона — соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева. В числе участников — композитор и художник Алексей Ретинский, художник и музыкант Алексей Тегин, фольклорный ансамбль «Толока» и другие.

Как отметил спецпредставитель президента, одна из центральных линий проекта связана с мыслью о том, что «политика существует во временных измерениях, тогда как культуры взаимодействуют в вечности».

«В нашем новом проекте вечность превалирует над сиюминутными заботами, культура — над политикой… К сожалению, не все способны это понять», — отметил Швыдкой.

По его словам, в отношении России могут быть придуманы различные санкции, но «никто не сможет лишить ее права на художественное самовыражение».

Глава пресс-службы и отдела по работе со СМИ биеннале Кристиана Костанцо сообщила ARTnews, что выставка не принимает решений о национальном участии. По ее словам, каждая страна самостоятельно определяет, будет ли она представлена.

Например, израильский павильон также планируется открыть в мае. Из-за ремонта его переместят из постоянного здания в Джардини в пространство Арсенала. Два года назад павильон был закрыт для посетителей на фоне протестов.

В последний раз Россия принимала участие в биеннале в 2022 году. Спустя два года российская сторона передала ключи от павильона в Джардини, построенного по проекту Алексея Щусева, многонациональному государству Боливия для создания экспозиции к 60-й выставке.