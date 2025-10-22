На выдачу кредитов другим странам Россия выделит в 2026—2028 годах 1,8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект федерального бюджета.

В 2026-м Россия предоставит другим государствам кредиты на общую сумму 599 млрд рублей, пишет газета. В 2027 году эта цифра составит 575 млрд, в 2028-м — 601 млрд.

«При этом возвраты закладывают в разы ниже — всего 708 млрд за трехлетний период», — уточняют «Известия».

В частности, по оценке властей, в 2026-м планируется вернуть около 294 млрд рублей, в 2027-м — 192,5 млрд, в 2028-м — 221 млрд.

Такого рода кредиты, заявляет газета, «укрепляют позиции России на мировой арене, дают дополнительные доходы казне и поддерживают экспортеров».

«Займы нужны, чтобы завершить начатые проекты, выполнить международные обязательства и поддержать экспорт конкурентной российской продукции», — сообщается в материале.

По данным издания, объем межправительственных ссуд в рублях по сравнению с предыдущим бюджетом, который оценивался в 1,6 трлн, вырастет примерно на 14% (или 217 млрд).

Кредиты, пишут «Известия», Россия чаще всего предоставляет своим стратегическим партнерам или государствам, где сосредоточены ее ключевые интересы.

В первую очередь речь идет о Беларуси, Армении, Кыргызстане и Казахстане. Кроме того, Москва готова выдавать займы Вьетнаму, Монголии, Индии, странам Африки, Египту, Турции, Алжиру, Никарагуа и Кубе.

Например, Иран, как отмечается в статье, получит от РФ деньги на строительство железной дороги, Вьетнам — на покупку российской военной техники, а Египет — на строительство АЭС.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев в разговоре с газетой напомнил, что «Росатом» сейчас реализует проекты в Египте («Эль-Дабаа» на $25 млрд), Турции («Аккую» на $22 млрд), Бангладеш («Руппур» на $11,38 млрд), а также в Индии, Венгрии и Иране.

Согласно данным Всемирного банка, общий долг других стран перед Россией на конец 2022 года достигал $28,9 млрд. Лидерами по задолженности на тот момент были Беларусь ($8,2 млрд), Бангладеш ($5,9 млрд), Индия ($3,8 млрд), Египет ($1,8 млрд) и Вьетнам ($1,4 млрд).

«К сентябрю этого года страны погасили долг в 79 млрд рублей — почти половину от ожидаемого объема на год», — сообщают «Известия».

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с изданием отметила, что прогноз по возврату займов такой, потому что не все страны вернут вовремя. Эксперт напомнила, что ранее Россия списала Кубе и еще некоторым государствам невозвратные долги на сумму около $150 млрд.

Однако, уточнила Мильчакова, стоит понимать, что нередко такая щедрость обоснована, так как «через многие страны Азии, Африки и Латинской Америки проходят трансграничные платежи российских экспортеров и импортеров».